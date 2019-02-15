Флагман противоминной группы НАТО, корабль комплексного обеспечения ВСМ Германии FGS Werra (A514) зашел в порт Стамбула. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Yörük Işık.
Из сообщения следует, что в рамках визита корабль может посетить порты Болгарии.
Накануне, по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что группа боевых кораблей альянса через несколько дней готова войти в акваторию Черного моря.
Столтенберг анонсировал проведение военных учений.
Ранее сообщалось, что НАТО с 2017 года увеличило срок нахождения военных кораблей в акватории Черного моря до 40 дней.