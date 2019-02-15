В порт Стамбула прибыл флагман противоминной группы НАТО

После визита в Турцию корабль комплексного обеспечения FGS Werra (A514) направится в Болгарию

Флагман противоминной группы НАТО, корабль комплексного обеспечения ВСМ Германии FGS Werra (A514) зашел в порт Стамбула . Об этом на своей странице в Twitter сообщает Yörük Işık.

Из сообщения следует, что в рамках визита корабль может посетить порты Болгарии.

Накануне, по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что группа боевых кораблей альянса через несколько дней готова войти в акваторию Черного моря.

Столтенберг анонсировал проведение военных учений.

Ранее сообщалось, что НАТО с 2017 года увеличило срок нахождения военных кораблей в акватории Черного моря до 40 дней.