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В порт Стамбула прибыл флагман противоминной группы НАТО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Yörük Işık, twitter
После визита в Турцию корабль комплексного обеспечения FGS Werra (A514) направится в Болгарию.
Флагман противоминной группы НАТО, корабль комплексного обеспечения ВСМ Германии FGS Werra (A514) зашел в порт Стамбула. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Yörük Işık.
Из сообщения следует, что в рамках визита корабль может посетить порты Болгарии.
Накануне, по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что группа боевых кораблей альянса через несколько дней готова войти в акваторию Черного моря.
Столтенберг анонсировал проведение военных учений.
Ранее сообщалось, что НАТО с 2017 года увеличило срок нахождения военных кораблей в акватории Черного моря до 40 дней.
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Армия , Йенс Столтенберг , Болгария , Германия , Стамбул , Турция
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