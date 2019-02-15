Чемезов заявил о попытках США помешать экспорту российского оружия

Сергей Чемезов. США и ряд других западных стран пытаются использовать политическую ситуацию против «Рособоронэкспорта» и экспортёров российского вооружения. Об этом в интервью RT заявил глава «Ростеха»

«Я думаю, что как раз Соединённые Штаты и западноевропейские страны пытаются использовать политическую ситуацию против «Рособоронэкспорта» и против экспортёров нашего вооружения. Это недобросовестная конкуренция, по сути. Используя санкции, санкционные режимы, оказывают политическое давление на наших партнёров, пугая их всевозможными санкциями, штрафами и так далее», — сказал он.

Он призвал не путать политику и коммерцию.

«Ведь одно дело политика, а другое дело — коммерция. Вот здесь не надо путать. Но, к сожалению, американцы и некоторые европейские страны как раз этим и занимаются», — добавил Чемезов.

Ранее стало известно, что США в 2018 финансовом году продали за границу вооружений на $192,3 млрд, что на 13% выше, чем в 2017-м.