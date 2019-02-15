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Чемезов заявил о попытках США помешать экспорту российского оружия 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
США и ряд других западных стран пытаются использовать политическую ситуацию против «Рособоронэкспорта» и экспортёров российского вооружения. Об этом в интервью RT заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Я думаю, что как раз Соединённые Штаты и западноевропейские страны пытаются использовать политическую ситуацию против «Рособоронэкспорта» и против экспортёров нашего вооружения. Это недобросовестная конкуренция, по сути. Используя санкции, санкционные режимы, оказывают политическое давление на наших партнёров, пугая их всевозможными санкциями, штрафами и так далее», — сказал он.
Он призвал не путать политику и коммерцию.
«Ведь одно дело политика, а другое дело — коммерция. Вот здесь не надо путать. Но, к сожалению, американцы и некоторые европейские страны как раз этим и занимаются», — добавил Чемезов.
Ранее стало известно, что США в 2018 финансовом году продали за границу вооружений на $192,3 млрд, что на 13% выше, чем в 2017-м.
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Комментарии
Армия , Другое , Оружие , Сергей Чемезов , Ростех , Рособоронэкспорт , США
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