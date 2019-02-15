Польша выступила против создания европейской армии

Польша не согласна создавать независимую от НАТО европейскую армию, заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович.

«Когда мы говорим, что мы хотим создать большую синергию в НАТО, мы согласны. Но когда мы начинаем говорить о создании европейской армии, независимой от НАТО, я считаю, у нас будут проблемы», — цитирует РИА «Новости» выступление Чапутовича на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он пояснил, что проблемы возникнут, так как, по его мнению, для отражения угроз в центральной и восточной Европе, необходимо американское присутствие.

«Также для нас будет вызовом то, что случится после Brexit. Мы потеряем очень важного партнёра в ЕС, вторую крупную армию в Европе, страну, ядерную державу и постоянного члена СБ ООН», — сказал он.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель заявила о подписании Францией и Германией нового договора о сотрудничестве, который внесет вклад в создание европейской армии.

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. В США скептически отнеслись к этой идее.