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Польша выступила против создания европейской армии 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: Reuters
Польша не согласна создавать независимую от НАТО европейскую армию, заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович.
«Когда мы говорим, что мы хотим создать большую синергию в НАТО, мы согласны. Но когда мы начинаем говорить о создании европейской армии, независимой от НАТО, я считаю, у нас будут проблемы», — цитирует РИА «Новости» выступление Чапутовича на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он пояснил, что проблемы возникнут, так как, по его мнению, для отражения угроз в центральной и восточной Европе, необходимо американское присутствие.
«Также для нас будет вызовом то, что случится после Brexit. Мы потеряем очень важного партнёра в ЕС, вторую крупную армию в Европе, страну, ядерную державу и постоянного члена СБ ООН», — сказал он.
В январе канцлер Германии Ангела Меркель заявила о подписании Францией и Германией нового договора о сотрудничестве, который внесет вклад в создание европейской армии.
В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. В США скептически отнеслись к этой идее.
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Армия , Войска , Ангела Меркель , ЕС , Совбез ООН , НАТО , РИА Новости , Польша
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