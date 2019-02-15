Пулемет РПК-16 поступил в опытную войсковую эксплуатацию 

В случае успешного прохождения испытаний, оружие может быть включено в состав экипировки «Ратник».
Первыми в войсках новый пулемет опробовали кремлевские курсанты. Автомат обладает более высокой огневой мощью, прицельной дальностью, возможностью быстрой замены стволов и компактным барабаном вместо старого магазина.
«Колоссальное его отличие в том, что у него меньше отдачи, благодаря чему повышается кучность стрельбы. У этого пулемета есть рукоятка, которая позволяет вести стрельбу даже с ходу», — рассказал заместитель командира взвода, старший сержант Александр Кравченко.
Складной телескопический приклад позволяет стрелку любого телосложения подстроить оружие под себя.
РПК-16 — российский ручной пулемет калибра 5,45 × 39 мм. Пулемет отрабатывается как потенциальная замена ручному пулемету Калашникова РПК-74, как в обычных войсках, так и в подразделениях специального назначения.
Вес: 4 кг с коротким стволом, без магазина, сошек и прицела. Темп стрельбы: ~700 выстрелов в минуту.
Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011, а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные Силы РФ. Экипировкой были полностью оснащены соединения спецназа Центрального военного округа, позже — снайперы российской военной базы в Армении и морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Ежегодно ВС России получают по 50 тысяч комплектов экипировки.