Пулемет РПК-16 поступил в опытную войсковую эксплуатацию

В случае успешного прохождения испытаний, оружие может быть включено в состав экипировки «Ратник».

Первыми в войсках новый пулемет опробовали кремлевские курсанты. Автомат обладает более высокой огневой мощью, прицельной дальностью, возможностью быстрой замены стволов и компактным барабаном вместо старого магазина.

«Колоссальное его отличие в том, что у него меньше отдачи, благодаря чему повышается кучность стрельбы. У этого пулемета есть рукоятка, которая позволяет вести стрельбу даже с ходу», — рассказал заместитель командира взвода, старший сержант Александр Кравченко.

Складной телескопический приклад позволяет стрелку любого телосложения подстроить оружие под себя.

РПК-16 — российский ручной пулемет калибра 5,45 × 39 мм. Пулемет отрабатывается как потенциальная замена ручному пулемету Калашникова РПК-74, как в обычных войсках, так и в подразделениях специального назначения.

Вес: 4 кг с коротким стволом, без магазина, сошек и прицела. Темп стрельбы: ~700 выстрелов в минуту.