НАТО привыкает к российским ракетам

Встреча министров обороны стран НАТО , которая проходила 13-14 февраля в Брюсселе , во многом была нацелена на решение тех вопросов, которые могут возникнуть после окончательного разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Впервые главы оборонных ведомств обсудили то, каким может быть ответ альянса на возможную эскалацию напряженности в «мире без ДРСМД». С подробностями о том, к каким выводам пришли министры военного блока, из Брюсселя — корреспондент News.ru.

Как в своих публичных выступлениях, так и в разговорах с журналистами генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО не теряет надежды вернуть к жизни ракетный договор, заключенный Москвой и Вашингтоном ещё в советскую эпоху.

«Мы работаем над этим», — заявил Столтенберг, комментируя попытки предотвратить полную гибель двусторонних соглашений.

Однако что в реальности могут сделать страны-члены Североатлантического альянса для этого, остается большим вопросом. Особенно если учесть, что дело не столько в реальных нарушениях базовых пунктов этого документа. Решение американской администрации приостановить участие своей страны в договоре продиктовано прежде всего желанием не уступить Китаю , чьи ракетные арсеналы не были сдержаны никакими двусторонними соглашениями, а потому — со временем развивались, совершенствовались и увеличивались.

Дискуссия же внутри альянса, насколько это можно понять из публичных заявлений прибывших на переговоры глав оборонных ведомств, была сконцентрирована главным образом на разработке мер, которые станут ответом российскому руководству в том случае, если после денонсации договоренностей (а это действительно произойдет, если стороны не придут ни к какому решению в течение этих 6 месяцев) она решит развернуть ракеты, способные поражать цели на европейской территории. Российские ракеты, направленные в сторону европейских стран-членов интеграционной группировки — это лейтмотив почти всех заявлений Столтенберга, касавшихся соответствующей проблемы. По его словам, альянс не рассматривает в качестве ответных мер размещение на территории своих членов американского оружия, способного поражать цели в РФ. Однако заявления по поводу готовности взять на себя такую ответственность — в Североатлантическом альянсе, тем не менее, звучат регулярно. Накануне переговоров в Брюсселе такую инициативу выдвинул, например, министр обороны Чехии Любомир Метнар.

Однако тема ДРСМД — это не главное, что занимало участников министерской встречи. Важным событием стало то, что эти переговоры в Брюсселе стали своего рода первыми, куда в новом статусе была приглашена македонская сторона. Переговоры посетила глава военного ведомства балканской страны Радмила Шекеринская, которая находилась в статусе наблюдателя без права голоса. 6 февраля произошло подписание протокола о вступлении этой балканской страны в Североатлантический альянс. Пожелавшие остаться анонимными чиновники военного блока сделали предположение, что Скопье может рассчитывать на статус полноправного члена НАТО уже к весне следующего года. Не исключено, что ратификация документа о вступлении Македонии займет 12 месяцев, сообщил в разговоре с иностранными журналистами один из чиновников Североатлантического альянса.

«Парламенты двух государств — Греции и Словении — уже ратифицировали протокол о вступлении», — напомнил источник в штаб-квартире.

Нет сомнений, что после всех необходимых процедур Македония вступит в военный блок и получит возможность обсуждать такие темы, как, например, тот же ДРСМД. Правда, к тому моменту, когда она приобретет это право, судьба российско-американского договора, вероятно, уже будет решена. Аналитики склоняются к тому, что документ так и не будет никто спасать. Договоренности, ограничивающие возможности двух мировых держав в ракетной области, слишком морально устарели, чтобы за них держаться, нередко говорят в экспертной среде. Вероятно, выходом станет привлечение Китая к подобному соглашению. Однако какой резон КНР ставить себя в рамки каких-либо договоренностей, не очень-то понятно. Вероятно, американское руководство (если его вопрос китайских арсеналов действительно волнует), будет вынуждено искать способ давления на Пекин. Дискуссия же в НАТО — это другая страница в обсуждении ДРСМД. Страница, время которой еще не настало.