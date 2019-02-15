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Названы возможности бронезащиты экипировки «Ратник-2» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: МО РФ
Новый комплект боевой экипировки будет представлен на оружейной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.
Новый бронежилет экипировки солдата «Ратник-2» способен выдержать 10 попаданий бронебойных пуль снайпера с 10 метров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова.
«В экипировке ЦНИИТОЧМАШ была разработана и применена специальная технология для изготовления бронепанелей, размещаемых в бронежилете. Такая панель выдерживает 10 попаданий бронебойно-зажигательных пуль из снайперской винтовки СВД, выпущенных с расстояния 10 метров», — цитирует Кладова агентство.
Кладов уточнил, что данная панель не деформируется с обратной стороны, обеспечивая защиту от контузионных повреждений. Собеседник агентства добавил, что в состав «Ратника-2» также входит бронешлем, обладающий уникальными характеристиками. При минимальной массе он обеспечивает защиту наибольшей площади головы солдата от осколков мин и гранат. Кроме того, масса шлема составляет всего один килограмм, в то время как вес его западного аналога — 1,2-1,3 килограмма.
По словам Кладова, «Ратник-2» будет представлен за рубежом на оружейной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.
Международная выставка вооружений IDEX-2019 пройдет с 17 по 21 февраля 2019 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
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Армия , Оружие , ЦНИИТОЧМАШ , Абу-Даби
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