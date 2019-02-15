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Криминальный авторитет ответил на решение Путина

Для корабельной артиллерии ВМФ РФ создадут новый выстрел 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Артустановки на кораблях предназначены предназначена для вооружения кораблей ближней морской зоны ВМФ.
НИМИ им. В. В. Бахирева (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) ведет разработку перспективного выстрела калибром 76-мм в интересах ВМФ, сообщает пресс-служба компании.
«В 2018 году Институтом выполнена часть инвестиционного проекта по разработке перспективного выстрела калибром 76-мм в интересах ВМФ; продолжены работы в рамках ГОЗ», — говорится в сообщении.
76,2-мм универсальная корабельная артустановка АК-176 создавалась для кораблей малого водоизмещения и катеров.
В марте 2017 года сообщалось, успешно завершены полигонные испытания модернизированной артустановки АК-176МА.
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Армия , Техмаш , НИМИ , Ростех
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