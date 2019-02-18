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Чеченские вездеходы-багги представили на выставке IDEX-2019 в ОАЭ 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: VK/Рамзан Кадыров
Вездеходы-багги, разработанные в Чечне, представили на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Мне особо приятно было видеть совместный чеченский и белорусский стенд, на котором демонстрируются возможности разработанных в нашей республике багги "Чаборз" М-3 и М-6. Нашими общими усилиями разработана электродизельная установка для чеченских багги. Кроме того, с белорусскими коллегами ведется работа по изготовлению рам для перспективных моделей "Чаборз" М-6", — написал Кадыров, выразив уверенность, что по итогам выставки будет целый ряд предложений о поставках чеченских вездеходов в различные страны.
По словам Кадырова, на протяжении всех дней экспозиции работает экспертная группа инструкторов Российского университета спецназа, которая изучает новейшие военные технологии, представленные на выставке.
IDEX — одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности проводится под патронажем шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна — президента ОАЭ — при поддержке правительства и вооруженных сил страны. Она продлится до 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ).
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Армия , Абу-Даби , ОАЭ , Чеченская Республика
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