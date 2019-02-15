Анонсирован первый полет ударного беспилотника «Охотник»

Уже в ближайшее время российский тяжелый ударный беспилотный аппарат С-70 "Охотник" совершит свой первый полет.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. По его словам сейчас происходят так называемые "гонки", то есть "Охотник" разгоняется по взлетно-посадочной полосе.

"В ближайшее время планируются уже, соответственно, взлеты", — сказал Денис Мантуров.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "Охотник" может оказаться сверхзвуковым.

Его размах крыла эксперты оценили в 19 метров, а длину — в 14 метров. Взлетная масса — около 25 тонн, причем 2,8 тонны — это вооружение.