Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проверка ПВО: в Венесуэле испытали российский комплекс «Бук-М2Э» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время проводимых в Венесуэле широкомасштабных военно-гражданских маневров "Ангостура-200" проверена боеготовность сил противоздушной обороны страны.
Так, на одном из полигонов состоялись реальные запуски ракет комплекса "Бук-М2Э".
Данная система в настоящее время считается одной из лучших в мире, она способна уничтожать самолеты различных типов: от бронированных штурмовиков до современных истребителей и стратегических бомбардировщиков.
Разумеется, без труда она справится и с боевыми вертолетами различных типов.
Еще одной специализацией комплекса является борьба с крылатыми и баллистическими ракетами, а также корректируемыми авиабомбами.
Система не боится радиоэлектронных помех, которые могут быть выставлены противником.
Венесуэльский "Бук-М2Э" выполнен в колесном варианте на базе корпусного шасси МЗКТ. При собственном весе в 22 тонны на него можно монтировать системы массой до 14 т.
Двигатель мощностью 420 л.с. позволяет развивать скорость по шоссе до 80 км/ч. Запаса хода по топливу — до 1000 км. Техника предназначена для эксплуатации при температуре до 50 градусов Цельсия.
В Венесуэле создана самая мощная в Латинской Америке система ПВО: кроме "Бук-М2Э" имеются также комплексы "Печора-2М" и "Антей-2500". В сухопутных войсках состоят на вооружении модернизированные малокалиберные зенитные установки ЗУ-23-2М, а также переносные "Игла-С". Все это позволяет надежно прикрыть небо страны от любой агрессии.
Российская Газета: последние новости
В России определились с окончательным обликом ПАК ДА Памятное гашение конверта к юбилею вывода войск из Афганистана прошло в Минске Анонсирован первый полет ударного беспилотника "Охотник"
Комментарии
Армия , Оружие , Венесуэла
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
«Бежали толпы»: День всех влюбленных закончился стрельбой
Криминал Происшествия
Соловьев устроил разборки с украинцем
Общество
Очевидцы сняли начало массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
Оттепель, но ненадолго: когда вернутся морозы
Погода Новости Москвы
Пока вы спали: Россия готовит адекватный ответ США
Общество
Скабеева захотела выдвинуться в президенты Украины
Общество Статьи
Названа вероятная страна следующего Майдана
В мире
Чемпион по дзюдо нанес травму Путину
Политика
Захарова ответила на угрозы Болтона
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение