Россию обвинили в нежелании вести диалог по вооружению

США готовы к диалогу по контролю над вооружениями, но Россия Китай в нем не заинтересованы. Об этом заявил помощник министра обороны США по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Роберт, передает РИА Новости

По словам Роберта, несколько лет назад он участвовал в переговорах с Россией по вопросам контроля над вооружениями, и уже тогда Москва предлагала сделать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) многосторонним. Помощник министра отметил, что Россия и США были связаны обязательствами договора, а Китай, Индия, Пакистан и другие страны — нет.

Ранее 12 февраля постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон положительно относится к возможности заключения нового соглашения, которое могло бы прийти на смену ДРСМД. Она отметила, что Россия уже является стороной ДРСМД, но есть другие государства, которые бы его нарушали, состоя в нем сейчас.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что страна приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. При этом он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по созданию нового вооружения.

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.