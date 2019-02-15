На одном языке: НАТО научит ВСУ разговаривать по-английски

Преподавание английского языка будет вестись на протяжении двух лет, «с возможностью продления курса до трех лет».

В НАТО решили организовать курсы по изучению английского языка на военных базах на территории Киева и Одессы. Соответствующее заявление содержится в контракте, опубликованном Агентством НАТО по обеспечению и закупкам.

В сообщении уточняется, что преподавание английского языка будет вестись на протяжении двух лет, «с возможностью продления курса до трех лет».

«Большинство военнослужащих будут проходить обучение в Киеве», — отмечается в контракте НАТО.

В тексте документа также подчеркивается, что всего курсы английского языка посетят около 100 военнослужащих Украины.

В описании контракте уточняется, что проекта Трастового фонда НАТО по реформированию систем логистики и стандартизации ВСУ в настоящее время находятся на разных стадиях реализации, в связи с чем возникла потребность в проведении соответствующих курсов для украинских военных.