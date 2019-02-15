Преподавание английского языка будет вестись на протяжении двух лет, «с возможностью продления курса до трех лет».
В НАТО решили организовать курсы по изучению английского языка на военных базах на территории Киева и Одессы. Соответствующее заявление содержится в контракте, опубликованном Агентством НАТО по обеспечению и закупкам.
В сообщении уточняется, что преподавание английского языка будет вестись на протяжении двух лет, «с возможностью продления курса до трех лет».
«Большинство военнослужащих будут проходить обучение в Киеве», — отмечается в контракте НАТО.
В тексте документа также подчеркивается, что всего курсы английского языка посетят около 100 военнослужащих Украины.
В описании контракте уточняется, что проекта Трастового фонда НАТО по реформированию систем логистики и стандартизации ВСУ в настоящее время находятся на разных стадиях реализации, в связи с чем возникла потребность в проведении соответствующих курсов для украинских военных.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВСУ уже к 2020 году якобы будут в состоянии действовать по стандартам Североатлантического альянса в соответствии с законом о национальной безопасности.