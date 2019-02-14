Штаб Северной дивизии НАТО откроется под Ригой

8 марта в местечке Адажи в Латвии откроется отделение штаба Северной дивизии НАТО, сообщает агентство LETA.

Адажи — населённый пункт в 21 км от Риги . Здесь же находится крупный полигон НАТО. Еще одно отделение штаба дивизии откроется в датском городе Каруп, где действует международный аэропорт. Главной задачей штаба станет управление военными операциями.

Государствами-учредителями Северной дивизии являются Эстония, Латвия и Дания. По данным агентства BNS, соглашение о формировании штаба Северной дивизии НАТО подписано 14 февраля в Брюсселе.