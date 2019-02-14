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Штаб Северной дивизии НАТО откроется под Ригой 

Парламентская газета + ещё 2 15 часов назад
Фото: РИА Новости
8 марта в местечке Адажи в Латвии откроется отделение штаба Северной дивизии НАТО, сообщает агентство LETA.
Адажи — населённый пункт в 21 км от Риги. Здесь же находится крупный полигон НАТО. Еще одно отделение штаба дивизии откроется в датском городе Каруп, где действует международный аэропорт. Главной задачей штаба станет управление военными операциями.
Государствами-учредителями Северной дивизии являются Эстония, Латвия и Дания. По данным агентства BNS, соглашение о формировании штаба Северной дивизии НАТО подписано 14 февраля в Брюсселе.
«Благодаря формированию Северной дивизии мы достигнем нового уровня в наращивании потенциала реагирования НАТО, противодействующего угрозам, которым подвергается наш регион», — заявил журналистам министр обороны Эстонии Юри Луйк.
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Армия , В мире , Прибалтика , Латвия , Рига
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