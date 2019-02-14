Движение «Юнармия» заключило пять новых партнерских соглашений

Документы предполагают совместную работу по помощи одиноким пенсионерам и малоимущим семьям, проведению спортивно-патриотических фестивалей и уроков живой истории, организацию выставок, конференций и ярмарок добрых дел.

«Юнармия» заключила пять новых партнерских соглашений. Всероссийское военно-патриотическое движение договорилось о сотрудничестве с Центром поддержки социальных и общественных инициатив, Благотворительным фондом «Фонд продовольствия „Русь“, Международной детско-юношеской общественной организацией „Ассоциация Витязей“ и Центром музейной педагогики „Светоч“.

Подписание документов состоялось в Центральном доме „Юнармии“ в Лефортово. Соглашения предусматривают совместную работу, направленную на патриотическое воспитание детей и подростков. По словам начальника Главного штаба „Юнармии“, летчика-космонавта Романа Романенко , объединение с новыми партнерами позволит более оперативно отвечать на запросы современной молодежи.

»С каждой организацией мы заранее определили план совместных мероприятий. Это те темы, в которых сегодня заинтересована наша молодежь — здоровый образ жизни, волонтерство, сохранение культурных и национальных традиций. Что-то мы будем проводить у себя в Центральном доме юнармейцев, что-то на площадках наших партнеров. Самое главное, что мы дадим подросткам дополнительные возможности для реализации своих идей, развития их потенциала и творческих способностей», — подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.

Совместная работа предусматривает самые разные стороны жизни. Это помощь одиноким пенсионерам и малоимущим семьям, проведение спортивно-патриотических фестивалей и уроков живой истории, организация выставок, конференций и ярмарок добрых дел. Среди задумок — создание в Центральном доме «Юнармии» музея с государственной и военной символикой России.