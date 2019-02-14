Документы предполагают совместную работу по помощи одиноким пенсионерам и малоимущим семьям, проведению спортивно-патриотических фестивалей и уроков живой истории, организацию выставок, конференций и ярмарок добрых дел.
«Юнармия» заключила пять новых партнерских соглашений. Всероссийское военно-патриотическое движение договорилось о сотрудничестве с Центром поддержки социальных и общественных инициатив, Благотворительным фондом «Фонд продовольствия „Русь“, Международной детско-юношеской общественной организацией „Ассоциация Витязей“ и Центром музейной педагогики „Светоч“.
Подписание документов состоялось в Центральном доме „Юнармии“ в Лефортово. Соглашения предусматривают совместную работу, направленную на патриотическое воспитание детей и подростков. По словам начальника Главного штаба „Юнармии“, летчика-космонавта Романа Романенко, объединение с новыми партнерами позволит более оперативно отвечать на запросы современной молодежи.
»С каждой организацией мы заранее определили план совместных мероприятий. Это те темы, в которых сегодня заинтересована наша молодежь — здоровый образ жизни, волонтерство, сохранение культурных и национальных традиций. Что-то мы будем проводить у себя в Центральном доме юнармейцев, что-то на площадках наших партнеров. Самое главное, что мы дадим подросткам дополнительные возможности для реализации своих идей, развития их потенциала и творческих способностей», — подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.
Совместная работа предусматривает самые разные стороны жизни. Это помощь одиноким пенсионерам и малоимущим семьям, проведение спортивно-патриотических фестивалей и уроков живой истории, организация выставок, конференций и ярмарок добрых дел. Среди задумок — создание в Центральном доме «Юнармии» музея с государственной и военной символикой России.
«Часть нашей работы — это создание военно-спортивных клубов на базе школ. Там ребята занимаются карате, рукопашным боем и другими боевыми искусствами. Они изучают историю, ходят на лекции, реставрируют памятники. Хочется, чтобы наши программы были подкреплены авторитетом «Юнармии». Надеюсь, что вместе мы сможем вырастить настоящих патриотов, которые будут сильными не только физически, но и духовно», — отметил председатель Высшего совета Международной детско-юношеской общественной организации «Ассоциация Витязей» Николай Немчинов.
Напомним, на данный момент у «Юнармии» подписаны соглашения более чем с 40 партнерами. Среди них — АО «Концерн „Калашников“, ГК „Ростех“, НПК „Уралвагонзавод“, Телевизионное творческое объединение „АМиК“.