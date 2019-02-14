Политолог: планы НАТО в Черном море не останутся без ответа

НАТО рассматривает возможность оказания дополнительной поддержки Украине , а также расширения присутствия в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг Он сообщил, что союзники провели неформальный завтрак в Брюсселе с министром обороны Украины Степаном Полтораком , где был подтвержден призыв к РФ освободить задержанные в Черном море украинские корабли и моряков. "Союзники НАТО оказывают Украине политическую и практическую поддержку, сейчас мы смотрим, что еще можем сделать… Мы смотрим на возможность дальнейшего увеличения присутствия в Черном море. В ближайшие дни в Черном море наши корабли примут участие в учениях", — сказал Столтенберг журналистам. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал ситуацию, выразив уверенность в том, что эти планы не останутся без ответа. "США давно вынашивают планы по расширению своих возможностей в Черном море. Известно, что Вашингтон думал отобрать у РФ базу в Севастополе, и вместо Черноморского флота планировал разместить там базу натовских кораблей. Как известно, этим планам не суждено было сбыться. Поэтому неудивительно, что американские, натовские деятели делают подобные заявления. США давно пытаются провоцировать РФ, проводя различного рода военно-морские учения с украинской стороной, например, учения See Breeze носят ярко выраженный антироссийский характер. Конечно, Украина может предоставить свои порты для того, чтобы туда на долгое время заходили американские корабли. Но, безусловно, Россия будет отвечать на недружественные шаги, и без ответа планы США по расширению военного присутствия в причерноморском регионе не останутся. Москва может ответить, у нас действительно есть ресурсы. Мы не просто так развиваем Черноморский флот", — сказал Иван Мезюхо. Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были сотрудники Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов