Американские военные самолеты заметили над Латинской Америкой

МИД Кубы сообщили о вылетах американских военно-транспортных самолетов в сторону стран Карибского бассейна. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает в четверг, 14 февраля, РИА Новости

По данным дипломатов, полеты были осуществлены между 6 и 10 февраля. «Вероятно, без ведома правительств этих стран», — говорится в заявлении. Они вылетели в направлении аэропорта Рафаэль Миранда в Пуэрто-Рико , базы ВВС Сан-Исидро в Республике Доминикана и других карибских островов, имеющих стратегическое расположение.

Согласно документу, самолеты отправились с американских военных баз, где расположены подразделения сил спецназначения и морской пехоты, которые применяются «для проведения тайных операций, включая операции против глав других государств».

Власти Кубы подчеркнули, что осуждают действия Вашингтона, и назвали их «подготовкой военной авантюры» в Венесуэле под видом гуманитарной помощи.

Ранее 14 февраля избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что гуманитарная помощь из США отравлена и непригодна к употреблению. Его источники в Колумбии сообщают, что прибывший туда груз испорчен и заражен. Мадуро считает, что США и оппозиция Венесуэлы предоставляют населению гуманитарную помощь, чтобы унизить страну.

Первая партия гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии 10 февраля. США направили венесуэльцам медикаменты и высокобелковую пищу в ответ на просьбу самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуайдо. Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.