В Арктике протестировали электронного часового

Среди технических новинок, которые на этой неделе вице-премьеру Юрию Борисову показали в военном технополисе "ЭРА", отдельного внимания заслуживает электронный комплекс охраны "Стрелец-часовой". Его умная аппаратура вовремя оповестит караульного, его командира и гарнизонный суточный наряд о любых попытках проникновения в режимную зону и других чрезвычайных ситуациях. "Стрелец" не просто выдаст тревожный сигнал, но и подскажет место и время нарушения. Кроме того, он позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение часового.

Состоит этот комплекс из небольшого чемоданчика с монитором и нескольких часов-браслетов. Чемоданчик устанавливают в караульном помещении, штабе или пункте управления. В рабочем режиме на его экран выводится карта с отображением местоположения часовых и сигналы на случай тревоги. А надетый на руку постового специальный браслет круглосуточно связывает солдата с командиром. Этот же браслет с помощью вмонтированного туда модуля навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС может запомнить точку и время сбора военнослужащих и в нужный момент проложить до нее самый оптимальный маршрут.

Такая двухсторонняя система работает практически безотказно. Случись нападение на охраняемый объект или часового, пожар или другая форс-мажорная ситуация, — о ней мгновенно проинформируют весь гарнизонный караул или суточный наряд. Причем сделано это будет по защищенному цифровому каналу связи, действующему в радиусе 50 километров. Его невозможно прослушать или заглушить даже с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы.

С другой стороны, если постовой не двигается в течение 45 секунд или по какой-то причине с него снят браслет, охранный комплекс тут же оповестит командира об этих тревожных фактах. С часовым немедленно попытаются связаться. Не получится — тогда к нему вышлют тревожную группу.

Браслет нового охранного комплекса "Стрелец-часовой" в дежурном режиме функционирует целый месяц. В автономном режиме переносной чемоданчик работает 12 часов. При необходимости его можно подзарядить от стационарной электросети. Подсела аппаратура в полевом лагере, — тоже не беда. Ее работоспособность восстановят с помощью аккумулятора автомобиля.