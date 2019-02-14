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Пентагон потратит десятки миллионов на кибер-тренинги для солдат 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
30 миллионов долларов обойдется первая фаза проекта CyberWorx, направленного на подготовку американских военных в сфере кибербезопасности, сообщает Fifth Domain.
Эти средства пойдут на строительство учебных объектов при академии ВВС в штате Колорадо. В планах также строительство учебных полигонов. Пентагон озаботился поиском специалистов в сфере кибербезопасности — инструкторов и разработчиков тренингов.
Такая активность — следствие политики администрации Трампа, объявившей о планах США быть более агрессивными в киберпространстве и требующей большего количества хакеров. Однако эти заявления упираются в нехватку кадров, которые занимаются подготовкой американских солдат. Прежде подготовка военных происходила во время тренировочных операций, но эта тактика показала свою неэффективность.
— Сейчас обучение не может воспроизвести все условия, в которых придется оказаться бойцам во условиях оспариваемого кибер-пространства, — подчеркнула Дженнифер МакАрдл из Центра стратегических и бюджетных оценок США.
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Армия , Пентагон
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