Пентагон потратит десятки миллионов на кибер-тренинги для солдат

30 миллионов долларов обойдется первая фаза проекта CyberWorx, направленного на подготовку американских военных в сфере кибербезопасности, сообщает Fifth Domain.

Эти средства пойдут на строительство учебных объектов при академии ВВС в штате Колорадо. В планах также строительство учебных полигонов. Пентагон озаботился поиском специалистов в сфере кибербезопасности — инструкторов и разработчиков тренингов.

Такая активность — следствие политики администрации Трампа, объявившей о планах США быть более агрессивными в киберпространстве и требующей большего количества хакеров. Однако эти заявления упираются в нехватку кадров, которые занимаются подготовкой американских солдат. Прежде подготовка военных происходила во время тренировочных операций, но эта тактика показала свою неэффективность.