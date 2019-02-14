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США сымитируют «Койотами» атаку российских «Калибров» 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
США попытается сымитировать атаку российских ракет — в том числе "Калибров".
Как сообщает ресурс janes.com, одна из американских компаний для этого заключила с командованием Военно-воздушных систем США контракт на изучение возможности модификации сверхзвуковых ракет-мишеней GQM-163A Coyote.
Предполагается использовать на них отделяющиеся дипольные отражатели, которые применяются в российских ракетах и таким образом сделать ракеты-мишени более соответствующими возможностям "Калибров". Дипольный отражатель является одним из средств радиоэлектронного подавления и разновидностью ложной цели.
GQM-163A использует твердотопливный ракетный ускоритель Mk 70, запускается с рельсовой пусковой установки и разгоняется до сверхзвуковой скорости.
Напомним, Россия планирует разработать наземный вариант ракетного комплекса "Калибр", а также создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности в 2019-2020 годах.
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Армия , Оружие , США
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