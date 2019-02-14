«Сирийский вал» показали танкисты ЧФ в Крыму

В рамках двусторонних учений около пятисот военнослужащих отработали захват и оборону побережья полуострова.

Крыму подняли по тревоге армейский корпус Черноморского флота. Так начались масштабные маневры с использованием наземной военной техники и авиации.

Около пятисот военнослужащих учатся захватывать и оборонять побережье. Заранее утвержденного плана нет — нужно действовать по обстановке и ежеминутно нужно проявлять смекалку. Есть только задачи, стоящие перед подразделениями.

Так, например, рота в наступлении должна с помощью разведотделения обеспечить безопасный проход своей боевой техники по минному полю, а затем принять решение на прорыв обороны. В свою очередь обороняющиеся должны будут достойно ответить наступающим войскам своего «условного» противника.

Ранее военнослужащие ЧФ были подняты «по тревоге» в Крыму.