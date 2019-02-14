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Россия утвердила облик ПАК ДА 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: соцсети
Облик и необходимые характеристики российского перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) окончательно утверждены, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов», — сказал собеседник агентства.
Другой источник также подтвердил эту информацию. По его словам, в настоящее время подписаны документы на следующий этап работ.
В декабре 2018 года стало известно, что ПАК ДА «станет синтезом всего самого лучшего, что есть сегодня в Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС». В июле того же года появилась информация о том, что комплекс создадут с применением стелс-технологий.
Осенью 2017-го сообщалось, что ПАК ДА является дозвуковым самолетом, что частично способствует снижению его стоимости.
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