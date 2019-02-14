«Алмаз-Антей» впервые покажет новейший ЗРК Бук-М3 «Викинг» за рубежом

Модель коплекса ПВО, впервые представленного на форуме «Армия-2018», презентуют в столице ОАЭ Абу-Даби на выставке IDEX-2019.

Российский концерн «Алмаз — Антей» впервые представит модель новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Бук-М3 «Викинг» на зарубежной выставке. Речь идет об оборонной IDEX-2019, которая пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 17 по 21 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее образец данного комплекса демонстрировался лишь единожды на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. На предприятии отмечают, что за рубеж его вывозят впервые, но в качестве модели.

В рамках IDEX-2019 представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками как данного образца новейшей техники, так и другой продукции концерна: ЗРС С-400 «Триумф», системе ПВО С-300ПМУ2 «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», ЗПРК «Тунгуска-М1», ЗСУ-23-4 «Шилка-М4» и других.