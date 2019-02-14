Российским караульным выдадут «радионяни»

Российскую армию оснастят индивидуальными браслетами, отслеживающими местоположение военнослужащих во время несения караула, рассказал журналистам исполнительный директор группы компаний "Стрелец" Михаил Левчук.

Накануне система была презентована вице-премьеру Юрию Борисову в ходе посещения им военного технополиса "ЭРА".

"Изначально был сделан продукт для контроля несения службы во всех воинских частях. При заступлении в караул им даются специальные часы, они надевают их на руку, и начальник караула видит местоположение военнослужащего, его физическое состояние, ходит ли он по маршруту. Это такая "радионяня" для начальника караула с учетом его местоположения", — рассказал Левчук.

Устройство создано специально по заказу Минобороны и для разных климатических условий. В частности, оно используется российскими военными на авиабазе Хмеймим в Сирии.

"Мы, когда были первый раз в воинской части, парни говорили, что ошейники привезли. А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удаленном посту, уже совсем другое отношение к этой штуке", — сказал разработчик, добавив, что браслет поможет спасти жизнь.

По его словам, устройство представляет собой умные часы, которые нельзя сломать или разбить обычными средствами.