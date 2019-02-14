Япония продолжит продвигать перенос американской базы на Окинаве

Правительство Японии продолжит продвижение переноса американской базы вне зависимости от итогов референдума на Окинаве по этому вопросу, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

На вопрос журналиста о том, продолжит ли правительство работы по переносу американской военной базы Футэмма на Окинаве в район Хэноко в той же префектуре, невзирая на результаты референдума, Суга ответил: "В целом мы думаем так".

В четверг объявлена официальная кампания по подготовке референдума в префектуре Окинава по вопросу о переносе американской военной базы Футэмма на Окинаве в район Хэноко. Референдум назначен на 24 февраля. В бюллетене будет три графы: "за", "против", "ни одно, ни другое". Число избирателей в префектуре составляет 1,15 миллиона человек. Референдум не имеет юридически обязательной к исполнению силы для правительства страны, однако его итоги могут стать причиной раскола как среди населения префектуры, так и обострить противоречия между ней и центральными властями.

Правительство намерено перенести ее в Хэноко, а администрация Окинавы настаивает на переносе ее за пределы префектуры. Базу Футэмма, которая считается самой опасной в мире из-за своего расположения рядом с жилыми домами в городе Гинован на Окинаве, по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко. Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Это вызывает протесты местного населения и экологов. Кроме того перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади.

Правительство и военные уже начали работы по засыпке прибрежной полосы, в ходе которых на дно моря будет вылит бетон и засыпана земля. Это сделает практически невозможным возвращение побережья в его нынешнее состояние.

Между государством и префектурой уже несколько лет с переменным успехом идет противоборство вокруг переноса базы Футэмма в Хэноко. Взаимные судебные иски и отмены решений другой стороны приводят к периодическому возобновлению и приостановке работ по засыпке береговой части моря.

Согласно подписанным в 2013 году двусторонним договоренностям, передача базы Футэмма в распоряжение префектуры Окинава должна произойти "в 2022 году или чуть позже". Но для этого должен состояться перенос базы из города Гинован на Окинаве в район Хэноко в той же префектуре.