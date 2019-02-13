В США предложили усложнить процедуру выхода из НАТО 

Законопроект США, внесенный группой сенаторов, предлагает усложнить процедуру выхода страны из Североатлантического альянса.
" (Законопроект включает) твердую поддержку НАТО и требование, чтобы за выход из НАТО голосовало не менее двух третей сенаторов США", — говорится в релизе сенаторов, описывающем новый законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA).
Кроме того, предлагается облегчить передачу вооружения странам НАТО "для сокращения зависимости некоторых стран НАТО от российского военного оборудования".