Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США предложили усложнить процедуру выхода из НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Законопроект США, внесенный группой сенаторов, предлагает усложнить процедуру выхода страны из Североатлантического альянса.
" (Законопроект включает) твердую поддержку НАТО и требование, чтобы за выход из НАТО голосовало не менее двух третей сенаторов США", — говорится в релизе сенаторов, описывающем новый законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA).
Кроме того, предлагается облегчить передачу вооружения странам НАТО "для сокращения зависимости некоторых стран НАТО от российского военного оборудования".
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Армия , НАТО , США
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение