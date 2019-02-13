Украина направит на Азов два десантных катера 

Киев намерен направить два десантных катера «Кентавр» в Азовское море в этом году, заявил замначальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВС Украины Вячеслав Демьяненко.
«В состав ВМС приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие ещё одного такого катера и двух десантных катеров «Кентавр», — цитирует агентство «Укринформ» Демьяненко.
Как писал News.ru, 25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу РФ, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения«агрессивной войны».