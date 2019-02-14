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Два украинских десантных катера пойдут в Азовское море 

360tv.ru + ещё 3 20 минут назад
Киевские власти собираются направить в Азовское море два десантных катера «Кентавр». Их задачей станет охрана и патрулирование акватории. Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВС Украины Вячеслав Демьяненко, пишет газета «Известия».
Недавно в состав украинского флота вошли шесть малых бронированных артиллерийских катеров. Еще три пополнят военно-морские силы страны в ближайшее время. Два из них собираются направить в Азовское море.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 1 февраля заявил, что морская отрасль страны понесла ущерб на сумму около 10 миллиардов гривен в связи с якобы имеющей место блокадой Россией судоходства в Азовском море.
По его словам, на Украине к этой проблеме относятся очень серьезно. Возникла она после строительства Крымского моста.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Украина , Вячеслав Демьяненко , Владимир Омелян , Генштаб , газета "Известия"
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