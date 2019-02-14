Два украинских десантных катера пойдут в Азовское море

Недавно в состав украинского флота вошли шесть малых бронированных артиллерийских катеров. Еще три пополнят военно-морские силы страны в ближайшее время. Два из них собираются направить в Азовское море.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 1 февраля заявил, что морская отрасль страны понесла ущерб на сумму около 10 миллиардов гривен в связи с якобы имеющей место блокадой Россией судоходства в Азовском море.

По его словам, на Украине к этой проблеме относятся очень серьезно. Возникла она после строительства Крымского моста.