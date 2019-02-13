Умер генконструктор НПЦАП Сергей Казаков

Генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения ( ФГУП "НПЦАП" ) имени академика Н. А. Пилюгина Сергей Казаков умер во вторник на 66-м году жизни. Об этом сообщается в среду на сайте предприятия.

"Наше предприятие понесло невосполнимую утрату. 12 февраля 2019 года на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался генеральный конструктор ФГУП "НПЦАП" Сергей Васильевич Казаков", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, Казаков начал трудовую деятельность на предприятии в 1976 году после окончания МВТУ им. Н. Э. Баумана, а в 2012 году был назначен генеральным конструктором систем управления ракетно-космических комплексов.

"Как талантливый руководитель и непосредственный участник разработки систем управления для многих изделий Сергей Васильевич внес громадный вклад в создание оборонного щита нашей Родины, что получило высокую оценку руководства страны", — говорится в сообщении.

Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина осуществляет комплексную разработку систем управления для ракетно— космической техники. Наряду с работами в оборонной и ракетно-космической отраслях предприятием осуществляются проекты по созданию медицинской техники, автосервисного оборудования, мониторинга строительных сооружений и конструкций.