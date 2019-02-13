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Умер генконструктор НПЦАП Сергей Казаков 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения (ФГУП "НПЦАП") имени академика Н. А. Пилюгина Сергей Казаков умер во вторник на 66-м году жизни. Об этом сообщается в среду на сайте предприятия.
"Наше предприятие понесло невосполнимую утрату. 12 февраля 2019 года на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался генеральный конструктор ФГУП "НПЦАП" Сергей Васильевич Казаков", — говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте, Казаков начал трудовую деятельность на предприятии в 1976 году после окончания МВТУ им. Н. Э. Баумана, а в 2012 году был назначен генеральным конструктором систем управления ракетно-космических комплексов.
"Как талантливый руководитель и непосредственный участник разработки систем управления для многих изделий Сергей Васильевич внес громадный вклад в создание оборонного щита нашей Родины, что получило высокую оценку руководства страны", — говорится в сообщении.
Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина осуществляет комплексную разработку систем управления для ракетно— космической техники. Наряду с работами в оборонной и ракетно-космической отраслях предприятием осуществляются проекты по созданию медицинской техники, автосервисного оборудования, мониторинга строительных сооружений и конструкций.
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Армия , Оружие , Сергей Казаков , НПЦАП
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