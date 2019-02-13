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Раскрыт срок службы супероружия России 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» при существующих технологических возможностях как минимум полвека не сможет перехватить ни одна система противовоздушной обороны (ПВО), заявил «Звезде» военный эксперт Игорь Коротченко.
«Потому что гиперзвуковой планирующий ядерный боевой блок летит по непредсказуемой траектории, постоянно меняя высоту и вектор. Поэтому классическая ПВО просто не может рассчитать точку, куда необходимо направить противоракеты. На современном уровне развития науки и техники пока не существует в принципе физических возможностей создать средства обнаружения, а самое главное — перехвата», — сказал специалист.
В феврале гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард» назвали «реализацией на новом технологическом уровне» советского проекта космического истребителя «Спираль».
Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин в марте в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».
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Комментарии1
Армия , Оружие , Игорь Коротченко , Владимир Путин
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