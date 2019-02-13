Вездеходы-багги Росгвардии впервые примут участие в параде 9 мая на Красной площади

Росгвардия покажет на параде в День Победы на Красной площади новые вездеходы-багги "Чаборз-МЗ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, расположенной в подмосковной Балашихе, показали вооруженные тактические автовездеходы-багги "Чаборз-М3". В предстоящем военном параде на Красной площади восемь автомобилей этой модели будут представлены впервые. Сейчас идет подготовка военных вездеходов к прохождению в составе механизированной колонны Росгвардии, а личный состав соединения обучается управлению автоновинкой и сдает экзамены на получение прав категории А2", — сказал собеседник агентства.

Уникальный военный автомобиль "Чаборз М-3" — это новинка в военном автопроме, специально сконструированный для бойцов российских спецподразделений, машины изготовлены из комплектующих российских производителей.