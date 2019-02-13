Армения намерена закупить у России Су-30 

Армения намерена закупить у РФ новые истребители Су-30 СМ помимо уже приобретенных 4 самолетов, заявил в среду журналистам министр обороны Давид Тоноян.
"Мы не будем довольствоваться четырьмя истребителями", — заявил Тоноян. По его словам, самолеты пока не доставлены в Армению. "Их доставят в соответствии с соглашением в соответствующее время. Это лучшие, испытанные, современные многофункциональные истребители", — добавил министр.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил РИА Новости, что Ереван планирует закупить у РФ четыре истребителя Су-30 СМ. В Минобороны также отметили, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации.