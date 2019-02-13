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Столтенберг: США, Франция и Италия обсуждают с Турцией альтернативы покупке Анкарой С-400 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон, Париж и Рим обсуждают с Анкарой альтернативы покупке Турцией российских комплексов С-400. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на полях заседания Совета НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.
"Сейчас идет диалог между Турцией и США по вопросам противоракетной и противовоздушной обороны, также проводятся контакты между Турцией и другими странами НАТО, в частности Францией и Италией, по приобретению альтернативной французской системы ПВО SAMP/T (ASTER 30-SAMP/T — прим. ТАСС)", — заявил Столтенберг отвечая на вопрос о планах Анкары приобрести российские С-400.
В то же время генсек напомнил, что "каждая страна НАТО может самостоятельно принимать решения относительно того, какие виды вооружения ей приобретать".
Помимо этого он напомнил, что в Турции продолжают дислоцироваться два дивизиона противовоздушных систем SAMP/T (Италия) и Patriot (Испания), которые направлены в эту страну в 2012 году в рамках миссии НАТО по содействию усилению ПВО Турции для защиты от возможных ракетных ударов с территории Сирии.
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Комментарии
Армия , Оружие , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , США , Турция
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