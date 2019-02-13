ВМФ России получил 15 новейших спасательных катеров

С помощью катеров можно проводить водолазные спуски на глубины до 45 метров.

Военно-морской флот России получил 15 спасательных катеров проекта 23370 и 23370М за последние пять лет. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

По словам Дыгало, катера-катамараны поисково-спасательного обеспечения проектов 23370 и 23370М, предназначены для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в пунктах базирования сил ВМФ, на открытых рейдах, а также в пунктах базирования сил ВМФ и прибрежных районах.

Многофункциональный модульный катер проекта 23370М разработан в развитие проекта 23370, по сравнению с которым обладает улучшенной мореходностью, усовершенствованным водолазным комплексом, более эффективным комплексом средств пожаротушения с увеличенной производительностью, значительно расширенной номенклатурой переносных средств и снаряжения.