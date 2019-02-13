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ВМФ России получил 15 новейших спасательных катеров 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 часов назад
Фото: Минобороны РФ
С помощью катеров можно проводить водолазные спуски на глубины до 45 метров.
Военно-морской флот России получил 15 спасательных катеров проекта 23370 и 23370М за последние пять лет. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
По словам Дыгало, катера-катамараны поисково-спасательного обеспечения проектов 23370 и 23370М, предназначены для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в пунктах базирования сил ВМФ, на открытых рейдах, а также в пунктах базирования сил ВМФ и прибрежных районах.
Многофункциональный модульный катер проекта 23370М разработан в развитие проекта 23370, по сравнению с которым обладает улучшенной мореходностью, усовершенствованным водолазным комплексом, более эффективным комплексом средств пожаротушения с увеличенной производительностью, значительно расширенной номенклатурой переносных средств и снаряжения.
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Армия , Оружие
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