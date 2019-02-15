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Концерн «Калашников» планирует открыть онлайн-музей в 2019 году 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерн "Калашников" планирует создать онлайн-музей конструктора-оружейника Михаила Калашникова к 100-летию со дня рождения изобретателя. Об этом сообщил в пятницу журналистам на Российском инвестиционном форуме генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.
В 2019 году пройдут торжества по случаю 100-летия со дня рождения изобретателя. Уже известно, что будет снят фильм о Калашникове. Его режиссером стал Сергей Бодров — старший.
" (Планируется) создание онлайн-музея, где мы со своей стороны попробуем показать все те материалы, которые остались в качестве наследия Михаила Тимофеевича, попробуем рассказать историю этого человека для всего мира", — сказал он.
Дмитриев добавил, что также планируется открытие академии Калашникова. На ее базе будут организованы различные образовательные программы для молодежи в режиме онлайн и оффлайн.
Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище — автомат АК-47 — появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн — крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.
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Комментарии
Армия , Оружие , Михаил Калашников , Сергей Бодров , Ижмаш , ИТАР-ТАСС
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