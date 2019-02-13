СМИ: Индия ведет переговоры о приобретении 21 российского истребителя МиГ-29

ВВС Индии ведут переговоры о приобретении в срочном порядке у России 21 многоцелевого истребителя МиГ-29 в связи с острой нехваткой машин этого типа. Об этом сообщает во вторник газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По информации издания, стороны уже обсудили условия поставки самолетов в январе. Поставка обойдется в $40,2 млн за один истребитель, общая сумма составит $846,6 млн, включая вооружение и обучение персонала и пилотов, сообщают собеседники газеты.

Как подчеркивают источники, это будет значительно дешевле приобретения французских истребителей Rafale. Истребители МиГ-29 стоят на вооружении Индии и хорошо знакомы индийским пилотам, указывает издание.