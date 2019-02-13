Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Макаров» завершил деловой визит в порт Лимассол

Деловой визит фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" в кипрский порт Лимассол завершен, экипаж пополнил запасы и побывал на экскурсиях в городе, сообщили в среду журналистам в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне завершил деловой заход в порт Лимассол Республики Кипр. Корабль Черноморского флота пополнил необходимые запасы материальных средств, а экипаж в качестве отдыха совершил экскурсионные прогулки по историческим местам города", — говорится в сообщении.

Уточняется, что заход в кипрский порт был предусмотрен планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Макаров" выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с ноября 2018 года.

"Адмирал Макаров" — корабль из новой серии фрегатов проекта 11356Р/М (также используется обозначение 11357). Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны, предназначенных для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.

Фрегаты вооружены восемью пусковыми установками ракетного комплекса "Калибр-НК". Эти ракеты могут поражать надводные, береговые и подводные цели на расстоянии до 2,6 тыс. км. Также корабли проекта вооружены зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами "Штиль-1", "Палаш" и АК-630М, универсальными артиллерийскими установками А-190 калибра 100 мм, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой РБУ-6000. На фрегате имеются взлетно— посадочная площадка и ангар для противолодочного вертолета (Ка-27 или Ка-31).