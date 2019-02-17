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Украинские силовики обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии 

РИА Новости + ещё 20 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Украинские силовики за сутки восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, применив при этом 152-миллиметровые орудия, об этом сообщает "Луганский информационный центр" со ссылкой на оборонное ведомство республики.
Обстрелам подверглись позиции в районе города Первомайск, населенных пунктов Желобок, Калиново, Лозовое, Логвиново, Молодежное, Пришиб и Сокольники.
При этом украинские силовики вели огонь из 152-миллиметровых орудий, противотанковых ракетных комплексов, минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберное.
Ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о том, что Киев не может прекратить военные действия, назвав при этом нынешнее состояние страны "историей успеха".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Армия , Петр Порошенко , Министерство обороны , Первомайск
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