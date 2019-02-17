Украинские силовики обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии

Украинские силовики за сутки восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, применив при этом 152-миллиметровые орудия, об этом сообщает "Луганский информационный центр" со ссылкой на оборонное ведомство республики.

Обстрелам подверглись позиции в районе города Первомайск , населенных пунктов Желобок, Калиново, Лозовое, Логвиново, Молодежное, Пришиб и Сокольники.

При этом украинские силовики вели огонь из 152-миллиметровых орудий, противотанковых ракетных комплексов, минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберное.

Ранее президент Украины Петр Порошенко , выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о том, что Киев не может прекратить военные действия, назвав при этом нынешнее состояние страны "историей успеха".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.