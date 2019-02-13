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Стало известно, чем США усилят Европу для противостояния России 

РИА Новости + ещё 7 21 час назад
Фото: Р-Спорт
США планируют разместить в Европе многофункциональные боевые бронированные машины Stryker, сообщает Fox News.
Отмечается, что сейчас американские военные начали модернизацию бронемашин, оснащая их беспилотниками, лазерами, пушками и системами противоракетной обороны. Размещение бронемашин в Европе предполагается завершить к 2020 году.
Ожидается, что Stryker будут оснащены ракетами малой дальности Hellfire и Stinger, противоракетными комплексами Javelin, беспилотниками Shrike 2 с вертикальным взлетом и посадкой, а также лазерами мощностью пять киловатт, способными уничтожать беспилотные аппараты противника.
Кроме того, телеканал приводит доклад американского исследовательского центра RAND о "враждебных мерах России в Европе", на основе которого, предположительно, было принято решение о размещении бронемашин Stryker в Европе.
В докладе говорится о якобы агрессивных настроениях россиян. В частности, приводятся данные 2016 года, когда якобы 82 процента жителей России считали, что национальные интересы России распространяются за пределы территории страны, а в 2012 году, по версии центра, таких было 43 процента.
При этом в своем докладе RAND также указывает на якобы "паранойю" России в отношении расширения НАТО на восток.
"Россия постоянно чувствует себя уязвимой и часто демонстрирует что-то наподобие оборонительной агрессивности… на небольшие страны, граничащие с Россией, всё меньше смотрят как на потенциальных друзей, чем на потенциальные плацдармы для врагов", — цитирует Fox News доклад.
Кроме того, в нем приводятся конкретные регионы, на которые якобы распространяются интересы России, а в частности, страны Прибалтики и славянские государства Южной и Восточной Европы. Поэтому, как отмечает телеканал, в этих странах и будут размещены модернизированные бронемашины Stryker.
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Армия , Войска , Оружие , НАТО , Fox News , США
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