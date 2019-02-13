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Норвегия обвинила Россию в «имитации нападения» 

РИА Новости + ещё 3 23 часа назад
Глава норвежской разведывательной службы генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде заявил, что российские самолеты имитировали атаку на расположенный на севере страны военный радар. Об этом сообщает Barents Observer.
В своем ежегодном докладе перед членами военного общества в Осло он отметил, что 14 февраля прошлого года 11 российских Су-24 вылетели с аэродрома в Мурманской области, проследовали над Баренцевым морем и якобы имитировали атаку на норвежский радар близ города Верде. Затем, не пересекая государственной границы, они вернулись на аэродром постоянного дислоцирования.
В Верде расположен радар Globus II, который позволяет наблюдать за российскими баллистическими ракетами.
Годом ранее Лунде сообщал об аналогичном инциденте в марте 2017 года. Тогда, по его словам, в имитации атаки принимали участие девять самолетов.
Российская сторона неоднократно высказывала тревогу в связи с расположением радара у самой границы Кольского полуострова, поскольку он может стать частью американской системы ПРО.
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Армия , Видео , Войска , Норвегия
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