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CNN: в Тихом океане нашли место гибели в 1942 году американского авианосца Hornet 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Место гибели американского авианосца USS Hornet, потопленного в 1942 году японской авиацией в Тихом океане, было обнаружено исследовательским судном Petrel, принадлежащим компании Vulkan, созданной одним из основателей компании Microsoft Полом Алленом (1953-2018).
Как сообщила в среду телекомпания CNN, корпус корабля лежит на глубине 5100 м в южной части Тихого океана неподалеку от Соломоновых островов. В поисках погибшего авианосца члены экспедиции изучили хранившиеся в архивах данные с 9 других кораблей ВМС США, которые проходили вблизи от Hornet незадолго до его гибели. На основании этих данных они определили наиболее вероятный район поисков и в ходе первого же погружения глубоководного спускаемого аппарата обнаружили корпус корабля, с борта которого в апреле 1942 года — через четыре месяца после нападения японцев на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор — стартовали самолеты, совершившие налет на Токио.
Hornet был потоплен в конце октября 1942 года в результате удара японских пикирующих бомбардировщиков. Из 2200 членов экипажа в тот день погибли 140 человек. Как сообщил CNN контр-адмирал ВМС США Сэмюел Кокс, согласно действующим правилам, место гибели корабля нельзя тревожить, поскольку оно считается воинским захоронением.
В марте 2018 года экспедиция на Petrel нашла в Коралловом море у берегов Новой Гвинеи место гибели американского авианосца Lexington, потопленного в мае 1942 года.
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Армия , Войска , Пол Аллен , Microsoft
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