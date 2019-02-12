США захотели новый ракетный договор

Вашингтон положительно относится к возможности заключения нового соглашения, которое могло бы прийти на смену Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, передает РИА Новости

Она отметила, что Россия уже является стороной ДРСМД, но есть другие государства, которые бы его нарушали, состоя в нем сейчас.

«Мы бы приветствовали новый договор, включающий все государства с баллистическими ракетами, которые нарушают [нынешнее] соглашение», — сказала она во время телефонного брифинга.

Хатчисон добавила, что США выступают за контроль над вооружениями, ядерное разоружение и нераспространение.

«Наше правительство ищет возможность заключить соглашение по контролю за вооружениями, которое бы включало все страны», — сказала она.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что страна приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. При этом он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по созданию нового вооружения.

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.