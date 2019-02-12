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ВСУ отработали применение РСЗО «Ураган» в Донбассе 

ТК «Звезда» 12 февраля 2019
Фото: pressjfo.news, facebook
Украинские военнослужащие отработали ряд задач, в том числе — выход на огневые позиции и наведение на цель.
Во вторник, 12 февраля, украинские военные отработали навыки применения реактивных систем залпового огня «Ураган». Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-центром операции объединенных сил в Facebook.
«Были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель», — подчеркивается в заявлении.
В публикации уточняется, что бойцы ВСУ справились с заданием на отметку «хорошо».
Ранее президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook похвастался тем, что страна получила новую партию отремонтированных систем РСЗО «Ураган». Украинский лидер отметил, что эта техника якобы является «одной из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня», которые стоят на вооружении ВСУ. Однако пользователи Сети с мнением Порошенко не согласились.
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Армия , Войска , Украина , Петр Порошенко
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