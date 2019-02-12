ВСУ отработали применение РСЗО «Ураган» в Донбассе

Украинские военнослужащие отработали ряд задач, в том числе — выход на огневые позиции и наведение на цель.

Во вторник, 12 февраля, украинские военные отработали навыки применения реактивных систем залпового огня «Ураган». Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-центром операции объединенных сил в Facebook

«Были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель», — подчеркивается в заявлении.

В публикации уточняется, что бойцы ВСУ справились с заданием на отметку «хорошо».