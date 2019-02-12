НАТО начнёт подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече глав Минобороны альняса заявил, что организация приступает к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В то же время мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Он отметил, что эти «шаги будут взвешенными, скоординированными и оборонительными».

«Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе», — уточнил Столтенберг.

По его словам, главы Минобороны НАТО обсудят «развертывание РФ нескольких дивизионов ракет 9М729».

Ранее Столтенберг заявил в интервью медиагруппе Funke, что НАТО планирует продолжить работу по сохранению ДРСМД.