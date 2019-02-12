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НАТО начнёт подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД 

RT на русском + ещё 17 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече глав Минобороны альняса заявил, что организация приступает к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«В то же время мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России», — приводит ТАСС слова Столтенберга.
Он отметил, что эти «шаги будут взвешенными, скоординированными и оборонительными».
«Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе», — уточнил Столтенберг.
По его словам, главы Минобороны НАТО обсудят «развертывание РФ нескольких дивизионов ракет 9М729».
Ранее Столтенберг заявил в интервью медиагруппе Funke, что НАТО планирует продолжить работу по сохранению ДРСМД.
2 февраля российский лидер Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДРСМД после аналогичного шага США.
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Армия , Войска , США , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , Министерство обороны , НАТО , ИТАР-ТАСС
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