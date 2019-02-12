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CNN: в США опасаются применения лазерного оружия России и Китая 

Газета.Ru 12 февраля 2019
Фото: Reuters
В Соединенных Штатах опасаются, что Россия и Китай будут использовать лазерное оружие для разрушения или повреждения американских спутников и их датчиков, передает американский телеканал CNN со ссылкой на новый доклад министерства обороны США.
Американские спутники играют важную роль в космосе, начиная от навигации, нацеливания оружия и сбора разведывательных данных, включая отслеживание программы создания ядерного оружия в Северной Корее и мониторинг военной деятельности России и Китая, отмечает телеканал. Они также содержат датчики, участвующие в обнаружении пусков ракет противника.
В докладе отмечается, что Китай, вероятно, уже располагает небольшими возможностями для применения лазерного наземного оружия против спутниковых датчиков. Россия также разрабатывает систему противоспутникового лазерного оружия для использования их против датчиков космического базирования, уверены авторы доклада.
Ранее сообщалось, что Пентагон рассчитывает получить более эффективное лазерное оружие.
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Комментарии1
Армия , Оружие , Пентагон , CNN , Китай , США
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