CNN: в США опасаются применения лазерного оружия России и Китая

Американские спутники играют важную роль в космосе, начиная от навигации, нацеливания оружия и сбора разведывательных данных, включая отслеживание программы создания ядерного оружия в Северной Корее и мониторинг военной деятельности России и Китая, отмечает телеканал. Они также содержат датчики, участвующие в обнаружении пусков ракет противника.

В докладе отмечается, что Китай, вероятно, уже располагает небольшими возможностями для применения лазерного наземного оружия против спутниковых датчиков. Россия также разрабатывает систему противоспутникового лазерного оружия для использования их против датчиков космического базирования, уверены авторы доклада.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассчитывает получить более эффективное лазерное оружие.