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Шойгу рассказал о меняющемся характере современной войны 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: Р-Спорт
Конфликт в Сирии показал, что в современном мире война приобрела новые формы, теперь противостоят друг другу не регулярные армии, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
Открывая оперативно-мобилизационный сбор руководства ВС РФ, генерал подчеркнул, что спектр военных угроз расширяется, и Вооруженные силы России должны быть готовы к новым вызовам.
"Мы видим, что противостояние в Сирии — это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии", — отметил министр.
Все большее влияние на развитие оперативного искусства оказывает высокоточное оружие, системы разведки и радиоэлектронной борьбы. Автоматизируются процессы управления войсками и оружием. Интегрируются разведывательно-информационные и информационно-управляющие системы.
"Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием", — сказал Шойгу.
В этих условиях, считает он, от руководителей всех звеньев требуются не только обширные знания, но и способность "видеть и внедрять все новое и передовое".
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Сергей Шойгу , Сирия
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