Шойгу рассказал о меняющемся характере современной войны

Сергей Шойгу. Конфликт в Сирии показал, что в современном мире война приобрела новые формы, теперь противостоят друг другу не регулярные армии, заявил во вторник министр обороны России

Открывая оперативно-мобилизационный сбор руководства ВС РФ, генерал подчеркнул, что спектр военных угроз расширяется, и Вооруженные силы России должны быть готовы к новым вызовам.

"Мы видим, что противостояние в Сирии — это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии", — отметил министр.

Все большее влияние на развитие оперативного искусства оказывает высокоточное оружие, системы разведки и радиоэлектронной борьбы. Автоматизируются процессы управления войсками и оружием. Интегрируются разведывательно-информационные и информационно-управляющие системы.

"Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием", — сказал Шойгу.

В этих условиях, считает он, от руководителей всех звеньев требуются не только обширные знания, но и способность "видеть и внедрять все новое и передовое".