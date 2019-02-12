Россия отвергла обвинения в помощи Северной Корее с ракетной программой

По словам Ермакова, Россия строго соблюдает установленный Советом безопасности ООН режим санкций в отношении КНДР, в том числе и ту его часть, что касается вооружений.

«Нашим интересам отнюдь не отвечало бы появление у наших границ еще одного государства, обладающего оружием массового уничтожения и средствами его доставки», — заявил он.

Это заявление стало ответом на январский доклад Пентагона по противоракетной обороне, где утверждается, что разработка ракетного арсенала КНДР стала возможна благодаря покупке технологий у России.

«Такие измышления, к сожалению, стали уже традиционным элементом в развязанной Западом пропагандистской кампании против России, призванной, в том числе, отвлечь внимание от тех нарушений глобального режима нераспространения и контроля над вооружениями, которые допускают сами страны Запада», — приводит агентство слова Ермакова.

Он также добавил, что в последний раз СССР передавал Северной Корее ракетные комплексы в 1960-х годах, а «ракеты типа Scud B, заложившие основу нынешнего ракетного арсенала КНДР, Пхеньян в свое время приобретал не у нас, а в третьих странах».