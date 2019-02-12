Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия отвергла обвинения в помощи Северной Корее с ракетной программой 

Lenta.ru + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Россия не делилась с Северной Кореей технологиями баллистических ракет — ракетная программа КНДР основана на данных, купленных в третьих странах. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков в интервью РИА Новости.
По словам Ермакова, Россия строго соблюдает установленный Советом безопасности ООН режим санкций в отношении КНДР, в том числе и ту его часть, что касается вооружений.
«Нашим интересам отнюдь не отвечало бы появление у наших границ еще одного государства, обладающего оружием массового уничтожения и средствами его доставки», — заявил он.
Это заявление стало ответом на январский доклад Пентагона по противоракетной обороне, где утверждается, что разработка ракетного арсенала КНДР стала возможна благодаря покупке технологий у России.
«Такие измышления, к сожалению, стали уже традиционным элементом в развязанной Западом пропагандистской кампании против России, призванной, в том числе, отвлечь внимание от тех нарушений глобального режима нераспространения и контроля над вооружениями, которые допускают сами страны Запада», — приводит агентство слова Ермакова.
Он также добавил, что в последний раз СССР передавал Северной Корее ракетные комплексы в 1960-х годах, а «ракеты типа Scud B, заложившие основу нынешнего ракетного арсенала КНДР, Пхеньян в свое время приобретал не у нас, а в третьих странах».
Последние новости
В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России Великобритания взялась за деньги российских богачей Штрафы за фейковые новости предложили увеличить в несколько раз
Комментарии
Армия , Владимир Ермаков , МИД , Пентагон , Совбез ООН , РИА Новости , КНДР
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение