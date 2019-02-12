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СМИ: США предложат Польше военные базы за отказ от партнерства с Китаем и Ираном 

ТАСС + ещё 14 12 февраля 2019
Фото: Reuters
США готовят для Польши предложение по размещению на территории страны военных баз в качестве награды за отказ от тесного сотрудничества с Китаем и Ираном. Об этом сообщает во вторник газета Rzeczpospolita со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По данным издания, главной целью поездки госсекретаря США Майкла Помпео в Венгрию, Словакию и Польшу будет "приостановка нарастающего влияния Пекина в Центральной Европе". Как считает газета, для Польши это вызов, так как страна рассчитывает на китайские инвестиции в области инфраструктуры.
Однако американцы ожидают также, что Варшава поддержит их в столкновении с другой влиятельной страной — Ираном, пишет Rzeczpospolita. Потому что несмотря на то, что польский МИД старается предотвратить открытый конфликт с Тегераном, Вашингтон, по данным газеты, не скрывает, что при помощи варшавской конференции намерен прежде всего предотвратить нарастающее влияние иранцев на Ближнем Востоке.
Такая переориентация польской внешней политики может угрожать вырисовывающемуся в последнее время улучшению отношений с Францией, Германией и другими странами ЕС, считает газета. Однако, по мнению издания, все указывает на то, что за это Польша "получит от США награду".
"США сейчас улучшают предложение о расширении военного присутствия в Польше", — цитирует издание слова своего источника.
По ее данным, об этом будет говорить в Варшаве вице-президент США Майкл Пенс, хотя окончательное решение Пентагон огласит в марте.
Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда в ходе визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить $1,5-2 млн на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы. Как заявил во вторник в интервью Польскому радио министр обороны Польши Мариуш Блащак, переговоры продолжаются. "Мы на хорошем пути", — указал он.
Вечером в среду 13 февраля в Варшаве начнется организованная Польшей и США министерская встреча по Ближнему Востоку. Как информировали в американской администрации, она проводится, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации в регионе и обсудить вопрос об ограничении влияния Ирана, которое Госдепартамент охарактеризовал как дестабилизирующее. Официальные представители России не будут участвовать в конференции. Также отказалась приехать на встречу Палестина. Тегеран в свою очередь считает эту инициативу направленной против Ирана.
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Армия , В мире , США , Анджей Дуда , МИД , ЕС , Пентагон , Госдеп США , Варшава , Венгрия , Иран , Китай , Польша , Словакия , Тегеран
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