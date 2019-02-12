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В МИД прокомментировали сообщения о возможных поставках С-400 Ирану 

РИА Новости + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Иран не обращался к России с запросом на закупку российских комплексов С-400, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"За ответом на этот вопрос лучше обратиться в Министерство обороны Российской Федерации. Насколько нам известно, иранские партнеры с запросами по поводу продажи С-400 пока к нам не обращались", — заявил Ермаков, отвечая на вопрос, будут ли РФ и ИРИ активизировать переговоры в этой сфере.
Ранее аналогичное заявление в интервью РИА Новости сделал посол РФ в Иране Леван Джагарян.
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Армия , Оружие , Владимир Ермаков , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Иран
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