Иран не обращался к России с запросом на закупку российских комплексов С-400, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"За ответом на этот вопрос лучше обратиться в Министерство обороны Российской Федерации. Насколько нам известно, иранские партнеры с запросами по поводу продажи С-400 пока к нам не обращались", — заявил Ермаков, отвечая на вопрос, будут ли РФ и ИРИ активизировать переговоры в этой сфере.
Ранее аналогичное заявление в интервью РИА Новости сделал посол РФ в Иране Леван Джагарян.