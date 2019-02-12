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Китай потребовал от США отказаться от собственнических взглядов на космос 

ТАСС 12 февраля 2019
Фото: NASA
Соединенные Штаты не вправе рассматривать космическое пространство в качестве своей собственности и должны воздерживаться от выпадов в адрес Китая и России, которые якобы посягают на безопасность Вашингтона вне пределов Земли. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы обратили внимание на соответствующий доклад американской стороны, — отметила она, выступая на регулярном брифинге. — Приводящиеся в нем утверждения абсолютно безосновательны — мы выступаем за мирную эксплуатацию космоса и против его милитаризации".
Дипломат подчеркнула, что космическое пространство — всеобщее достояние.
"И никакое государство, в особенности это касается Соединенных Штатов, не может заявлять о нем как о своей собственности", — добавила Хуа Чуньин и напомнила, что Россия и Китай четко придерживаются всех международных правил, касающихся космоса.
Официальный представитель также выразила сожаление по поводу позиции Пентагона, который "предпринимает действия, нацеленные на ведение боевых действий в космическом пространстве". Она отметила, что США, в случае если они действительно обеспокоены соответствующими вопросами безопасности, должны объединить свои усилия с КНР в этом направлении.
В понедельник разведывательное управление американского министерства обороны опубликовало доклад, в котором утверждается, что Россия и Китай представляют наибольшую угрозу для США в космосе. Как следует из документа, значительную потенциальную опасность Соединенные Штаты также видят в КНДР и Иране.
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Армия , Министерство обороны , МИД , Пентагон , Китай , США
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