Вдова бойца ЧВК «Вагнер» не добилась компенсации

Суд в Ростовской области отклонил иск вдовы бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Луизы Рубановой, пытавшейся добиться компенсации морального вреда. Свои требования женщина предъявляла к российским властям, которые, по её мнению, не обеспечили безопасность мужа в Сирии

После срочной службы Алексей Рубанов долго не мог найти работу, став в итоге бойцом официально «не существующей» в РФ ЧВК «Вагнер». В её составе он трижды направлялся в Сирию, получил две медали «За кровь и храбрость», а во время последней командировки в феврале 2018 года погиб. В судебном иске Рубанова указала на заключение медиков о насильственной смерти мужа, пишет «Коммерсант».

Сопровождавшие останки мужчины граждане передали его родителям конверт с полагавшейся ему зарплатой и компенсацией. Но Рубановой, воспитывающей троих детей, не досталось ничего из-за сложных отношений с родственниками супруга.

Вдова рассчитывала взыскать с властей по 1 млн рублей компенсации морального вреда двум детям Алексея в связи с его гибелью. Третий ребёнок в семье родился уже после смерти Рубанова.

В иске Луиза Рубанова отмечала, что сам факт присутствия Вооруженных сил России в Сирии не оспаривается, но военные «не приняли мер по спасению своих граждан, находящихся в опасности за рубежом, путём их эвакуации из зоны военного конфликта».

Представители ответчиков в лице Минобороны Минфина просили отказать в заявленных требованиях. Представитель прокуратуры заявил, что причинно-следственная связь смерти Алексея Рубанова с причинением ему вреда со стороны России не установлена. В результате суд решил, что доказательств вины силовых ведомств в смерти бойца ЧВК недостаточно, и отказал в иске.

Как писал News.ru, в ноябре 2018 года бойцы ЧВК и ветераны вооружённых сил обратились в Международный уголовный суд, требуя начать расследование в отношении их работодателей. Обращение поддержали 357 человек из 52 регионов России.