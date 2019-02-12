Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вдова бойца ЧВК «Вагнер» не добилась компенсации 

News.ru + ещё 5 12 февраля 2019
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Laurence Geai
Суд в Ростовской области отклонил иск вдовы бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Луизы Рубановой, пытавшейся добиться компенсации морального вреда. Свои требования женщина предъявляла к российским властям, которые, по её мнению, не обеспечили безопасность мужа в Сирии.
После срочной службы Алексей Рубанов долго не мог найти работу, став в итоге бойцом официально «не существующей» в РФ ЧВК «Вагнер». В её составе он трижды направлялся в Сирию, получил две медали «За кровь и храбрость», а во время последней командировки в феврале 2018 года погиб. В судебном иске Рубанова указала на заключение медиков о насильственной смерти мужа, пишет «Коммерсант».
Сопровождавшие останки мужчины граждане передали его родителям конверт с полагавшейся ему зарплатой и компенсацией. Но Рубановой, воспитывающей троих детей, не досталось ничего из-за сложных отношений с родственниками супруга.
Вдова рассчитывала взыскать с властей по 1 млн рублей компенсации морального вреда двум детям Алексея в связи с его гибелью. Третий ребёнок в семье родился уже после смерти Рубанова.
В иске Луиза Рубанова отмечала, что сам факт присутствия Вооруженных сил России в Сирии не оспаривается, но военные «не приняли мер по спасению своих граждан, находящихся в опасности за рубежом, путём их эвакуации из зоны военного конфликта».
Представители ответчиков в лице Минобороны и Минфина просили отказать в заявленных требованиях. Представитель прокуратуры заявил, что причинно-следственная связь смерти Алексея Рубанова с причинением ему вреда со стороны России не установлена. В результате суд решил, что доказательств вины силовых ведомств в смерти бойца ЧВК недостаточно, и отказал в иске.
Как писал News.ru, в ноябре 2018 года бойцы ЧВК и ветераны вооружённых сил обратились в Международный уголовный суд, требуя начать расследование в отношении их работодателей. Обращение поддержали 357 человек из 52 регионов России.
News.ru: последние новости
Найдено место гибели авианосца США «Хонет» Умер генеральный конструктор НПЦАП Умер «чёрный майор» войны в Афганистане
Комментарии
Армия , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , Минфин , Ростовская Область , Сирия
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение